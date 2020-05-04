萬年清（6624）積極開發鋼鐵業上下游產業的廢水處理商機，4日對外宣布接獲中部上市鋼鐵業-集塵灰回收處理大廠訂單，使公司持續深耕鋼鐵產業，已有所斬獲。
萬年清表示，鋼鐵大廠煉鋼過程所排放的懸浮微粒及氣體，經蒐集後，稱為「集塵灰」，近年來，台灣上、下游產業的廢水處理商機顯現。例如，鋼鐵業上游煉鋼產業，中游製管產業，公司皆已接單，提供工業廢水處理服務，已在鋼鐵業建立起良好口碑，藉由業界口碑相傳，近期與由國內鋼鐵大廠轉投資的上市公司集塵灰回收處理廠商簽約。
上述接單顯示萬年清除原本深耕的食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革及製藥等產業外，仍持續跨產業別布局，將降低單一產業景氣波動對公司業績衝擊影響，此次新增訂單對公司營收，亦將帶來正面效益。
近年來，我國政府積極推動「五加二產業創新計畫」，循環經濟亦是其中一環，我國鋼鐵業者致力於循環再生，將鋼鐵業所產生的有害廢棄物-集塵灰，變成能再利用的資源氧化鋅。這種綠色鋼鐵業可扭轉傳統鋼鐵業製造，對環境造成的傷害疑慮。
萬年清再次接獲鋼鐵產業訂單，證明公司在鋼鐵業界的實績，已有目共睹，在台灣走向循環經濟時代的路上，公司將貢獻一份心力。
(工商 )
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