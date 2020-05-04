餐飲訂金可以生利息！畢業季即將到來，台北晶華酒店為搶攻謝師宴商機，即日起至7月31日推出「謝師獎學金」專案，同學們先訂席並預繳訂金，晶華將依照訂金的總額直接加碼三成現金作為謝師餐費抵用金，預付10,000就變為13,000、預付50,000就變為65,000，預付100,000就有130,000，回饋金額以此類推、沒有上限，「同學付訂、晶華讓利」、「要領多少，同學們自己決定」搶市作法，創下謝師宴市場先例。

台北晶華酒店表示，到台北晶華舉辦謝師宴的同學們可以選擇澎湃的中式桌菜、豐美的西式餐點、或是庭園烤肉派對，每人650元起，就可以五星級美饌佳餚，以及豐厚的「加碼獎學金」與同窗話別、感謝浩瀚師恩。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，全民防疫的非常，晶華希望以『非常優惠』來服務消費者，晶華設計推出「謝師獎學金」是採銀行發放利息的概念，消費者支付給飯店的訂金，只要是在7月31日前使用，都可以立即增值30%，晶華酒店利益直接回饋給學生，如果同學願意全額付訂，則可享有等同消費全額7折的最大優惠。

吳偉正表示，晶華酒店也將善盡企業責任，自動將席宴的場地加大、座位距離加寬，以求提供更安心的用餐環境，酒店常設的「食安實驗室」也會嚴格為食材以及烹調過程把關，為即將畢業的老師與同學們，打造衛生安全無虞的謝師派對。

台北晶華酒店「謝師獎學金」專案適用場地包括：晶華酒店最負盛名的兩家自助餐「柏麗廳」及位在信義誠品的「泰市場」泰式自助餐廳、晶華酒店館內各型「宴會廳」，以及由晶華酒店營運、位於五股交流道旁的「台北園外園」，選擇非常多元，1至55桌都可以彈性運用安排。

台北晶華酒店三樓「大宴會廳」挑高氣派、一樓「晶華會」高雅私密。五股「台北園外園」則坐擁千坪綠地，主推的戶外庭園烤肉派對更是雙北獨一無二選擇。

(工商 )