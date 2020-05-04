全球傳動農曆年後雖持續接獲大陸5G及自動化設備業者短急單，但4月底出貨有1千多萬元得等5月初才裝船，這部分營收將遞延至5月認列。法人預估，4月合併營收與3月2.51億元相當，第二季可轉虧為盈，今年合併營收挑戰26億元以上，年增幅逾26％。

全球傳動主管表示，全球傳動生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件，其中滾珠螺桿是傳動系統元件景氣最早復甦的產品品項，農曆年後，持續接獲大陸5G及自動化設備業等客戶短急單，大陸占全球傳動第一季合併營收比重攀升至七成以上。工具機業原本占全球傳動營收比重僅8％～10％，爆發新冠肺炎疫情後，工具機佔營收比重更低。

全球傳動主管指出，全球傳動4月出貨2.6餘元雖優於3月。但營收認列採取FOB方式，其中4月底出貨1千多萬元，要5月初才能裝船離開基隆港，這部分將遞延至5月認列營收。5月生產排程規劃2.6億～2.7億元，由於生產線人力不足，人力缺口2百多人，持續回補。

全球傳動表示，去年第四季至今年1、2月是傳動系統元件產業景氣低點，全球傳動目前在手訂單13、14億元，集中在下半年至明年出貨，目前最大變數是疫情是否會持續至下半年。

(工商 )