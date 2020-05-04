陳世凱強調，有議員的身高是180公分，目前議員座位前的隔板高度是夠的，不會站起來質詢時會有「口沫橫飛」的疑慮。（陳世宗攝）

台中市議會因應新冠肺炎疫情，議場內人數管制在百人以下，除議員外，只能讓半數首長及7名記者進場，議員席、官員席也加裝透明壓克力隔板；國民黨團書記長陳政顯說，加裝隔板是避免相互感染，相信議員習慣就好，質詢時的大字報或看板都不會影響。

台中市議會5月1日至7月9日舉行定期會，國民黨團書記長陳政顯，今天肯定議會的相關防疫隔板措施。他說，今天只有16位官員會進議事堂，如果有官員要備詢再從休息室進場；記者入場人數也太少，應該要增加到10席，大家進議場確實戴好口罩，可確保防疫效果。

陳政顯表示，防疫應提前部署，不能冒險，但為兼顧議事順暢與市政監督，正式開會時仍有必要隨時調整防疫措施，像是大會時市長施政報告與總質詢，及一般業務質詢出席人數不同，記者等必要人員管控就應鬆綁，「防疫時議事進行也要兼顧！」

民進黨團總召陳世凱說，這是他當議員10年來，首次議事堂有隔板，加上戴口罩質詢，雖然有些不習慣，但為了防疫一定要配合，雖然戴口罩質詢有點不習慣，但能要學習適應。所有媒體只有7個位置是有點少；目前議會大門和停車場出入都管制得量體溫和戴口罩，防疫是好事，但仍要兼顧民主殿堂的運作。

陳世凱強調，有議員的身高是180公分，目前議員座位前的隔板高度是夠的，不會站起來質詢時會有「口沫橫飛」的疑慮。

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(中時 )