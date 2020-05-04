記憶體廠華邦電(2344)第1季本業改善，但因業外損失影響，華邦電第1季持續虧損，每股虧損0.02元，比上季虧損收斂，但較去年同期轉虧。
華邦電公布2020年第1季財報；營收115.49億元，季減7.25%，年增約6%；受惠記憶體市況好轉，毛利率24.13%，較去年第4季拉升2.01個百分點，本業營運比上季轉虧為盈，營業利益3180萬元；受到業外損失影響，華邦電第1季歸屬母公司淨損8685萬元，連續2季虧損，每股虧損0.02元。
展望後市，華邦電副執行長詹東義於第1季法說會時表示，即使有肺炎疫情的不確定因素影響，今年記憶體產業供需將趨於平衡，下半年甚至供不應求。預期NOR Flash與SLC NAND上半年就會達供需平衡。
此外，為活化資產，華邦電上周五董事會決議通過授權董事長焦佑鈞，以不低於帳面餘額的金額，全權處分新竹縣竹北市世興段不動產。
(時報資訊)
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