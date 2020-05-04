萬年清(6624)深耕鋼鐵產業有成，接獲鋼鐵集塵灰回收處理大廠訂單，今日股價開高，漲幅在2%以上。

萬年清指出，公司在鋼鐵業上游煉鋼產業，中游製管產業皆已接單，提供工業廢水處理服務口碑良好，近期與國內鋼鐵大廠轉投資的集塵灰回收處理廠簽約，將降低單一產業景氣波動對業績衝擊影響，可望對營收將帶來正面效益。

萬年清說，台灣鋼鐵業者致力於循環再生，將鋼鐵業所產生的有害廢棄物集塵灰，變成能再利用的資源氧化鋅，綠色鋼鐵扭轉傳統鋼鐵業製造對環境造成的傷害。

萬年清除本深耕食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業外，持續跨產業別佈局，希望降低單一產業景氣波動對業績衝擊影響，鋼鐵業集塵灰是指鋼鐵大廠煉鋼過程排放的懸浮微粒及氣體-蒐集之後稱為「集塵灰」，此次爭取到鋼鐵集塵灰回收處理大廠訂單，將有利公司在各產業的布局，並降低單一產業的風險。

(時報資訊)