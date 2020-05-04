台股逢「萬一」大關的技術性壓力以及美股上周末連2日重挫，均為五一連假後的第一個交易日帶來賣壓，台股早盤一度重挫逾300點。新台幣匯價方面，早盤台北外匯經紀公司以29.96元開盤，貶值1.58角，但仍守住「2」字頭未貶破。

匯銀指出，疫情目前仍是干擾金融市場的關鍵，義大利和西班牙於今（5月4日）分段解封，成為歐洲首個解封指標。假若2國於解封後，並未爆發第二波疫情，對於全球來說，將是一個重大的抗疫里程碑，料將為股、匯市帶來一波曙光。今早義大利單日通報死亡人數174人、西班牙單日164例死亡，都是七個星期以來最低的數字。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前台股的股價淨值比為1.6倍，距離十年平均值1.68倍相去不遠，再往上挑戰前波高點的壓力較大；因已知手機等科技廠商預測接下來訂單的能見度偏低，使人擔憂後續獲利與財報狀況，有出現少數雜音，故提醒投資人仍需多留意消息面變化。

(時報資訊)