第一季鋼市表現穩定，鋼鐵流通業者新光鋼(2031)第一季本業小賺，但受到業外虧損影響，單季合併稅前虧損近1.17億元，每股淨損約0.38元，為連續第二季虧損。

新光鋼2020年第一季營收21.46億元，年增約7.94%。公司公布自結第一季營運結果，單季合併營業淨利1685萬元，但業外虧損，自結第一季合併稅前虧損近1.17億元，以股本31.07億元計算，單季每股稅前虧損0.38元。

(時報資訊)