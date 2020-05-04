《業績-鋼鐵》新光鋼Q1稅前每股虧0.38元 10:002020/05/04 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一季鋼市表現穩定，鋼鐵流通業者新光鋼(2031)第一季本業小賺，但受到業外虧損影響，單季合併稅前虧損近1.17億元，每股淨損約0.38元，為連續第二季虧損。 新光鋼2020年第一季營收21.46億元，年增約7.94%。公司公布自結第一季營運結果，單季合併營業淨利1685萬元，但業外虧損，自結第一季合併稅前虧損近1.17億元，以股本31.07億元計算，單季每股稅前虧損0.38元。 (時報資訊) #新光鋼 #虧損 #稅前虧損 #第一季營運 #鋼市 也許您會感興趣 推薦閱讀 致伸第一季每股盈餘0.62元 09:372020/04/30 財經 亞德客-KY出貨增 4月合併營收創單月新高 10:242020/04/30 財經 國稅局：虧損額度可減除未分配盈餘 10:402020/04/30 財經 退撫基金1季大虧613億元 報酬率負10.42％ 13:582020/04/30 財經 《業績-鋼鐵》價格UP營收DOWN 中鴻Q1每股續虧0.09元 15:402020/04/30 財經 《業績-化工》急單、轉單需求 永捷Q1獲利狂飆 17:222020/04/30 財經 已啟動監控機制 低價鋼板侵台 鋼鐵公會擬提反傾銷 04:102020/05/01 產業．科技 退撫基金Q1大虧613億元 收益率負10.42％ 04:102020/05/01 證券．權證 第一季經濟數據小確幸？牛津未改台灣今年GDP展望 13:442020/05/01 財經 低油價殺傷力驚人！ 美2大油商揭慘況 09:412020/05/02 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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