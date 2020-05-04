《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6％ 10:002020/05/04 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6%；因美國總統川普(Donald Trump)威脅要對中國輸美商品加增關稅，打壓市場購貨意願，並引發投資人賣壓湧現，進而拖累期棉挫近2.6%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌1.5美分，跌幅2.58%，收盤每磅56.56美分；而7月棉花期貨下跌1.49美分，跌幅2.6%，報每磅55.84美分。 庫存方面，截至4月30日，ICE登記庫存3,727包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #賣壓湧現 #打壓 #期棉 #挫近 #CE 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求下降 打壓周三紐約期金連4挫 10:002020/04/30 財經 《商情》空頭回補 激勵周三紐約期棉漲近3.3％ 10:002020/04/30 財經 《商情》需求疲軟 打壓周三BDI指數連7挫 10:002020/04/30 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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