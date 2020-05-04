賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6%；因美國總統川普(Donald Trump)威脅要對中國輸美商品加增關稅，打壓市場購貨意願，並引發投資人賣壓湧現，進而拖累期棉挫近2.6%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌1.5美分，跌幅2.58%，收盤每磅56.56美分；而7月棉花期貨下跌1.49美分，跌幅2.6%，報每磅55.84美分。

庫存方面，截至4月30日，ICE登記庫存3,727包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)