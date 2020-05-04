有鑑於國內老年、慢性病患人數不斷增長，加上新型冠狀病毒肆虐，民眾紛紛減少外出降低感染機會，更促使遠距醫療需求的提升，中華電(2412)宣布，與聯新國際醫院攜手合作，結合衛教諮詢、健檢服務，推出智慧照護解決方案，運用資通訊科技串聯醫院內外的醫療照護，全方位為民眾健康把關。

中華健康雲扮演著串聯及整合裝置、彙整健康醫療資訊的角色，透過如血壓機、血糖機、體溫計等量測設備，將每日量測值上傳雲端，免去手動紀錄，協助使用者輕鬆養成自主健康管理的習慣，更有助於子女、親友即時掌握家中長者健康狀況，預防病情發生或惡化；為解決年長者無法自行就醫、看診不便的問題，結合聯新國際醫院提供24小時衛教諮詢、門診及健檢預約服務，用戶可透過「中華健康雲」向院所的衛教師進行用藥、飲食或生理狀況的諮詢，如有就診需求亦可線上預約掛號、查詢即時看診狀況，此外還有由預防醫學概念提供用戶自行選擇健檢服務，另外，也提供了如靜態足壓量測、醫學美容諮詢、失智症篩檢、阻塞性睡眠呼吸中止症候群篩檢等個人化健康檢測服務。

中華電致力於5G創新應用成為「智慧生活領導者」，憑藉智慧醫療的科技力量，提升用戶的診療效率，用戶可透過中華健康雲開放權限，同步生理量測數據供醫療團隊進行追蹤，使院所獲得最即時的生理數據，可依用戶狀況給予準確的衛教資訊，並判斷是否有回診需求、提供後續協助就診掛號，減少病患來回奔波與等待的辛勞，更有利於輔助院內醫師進行病情分析與診斷。

(時報資訊)