上周五美國原油期貨漲近5%，由於美國總統川普威脅將對中國徵收關稅，引發市場對政治不確定性，且OPEC及其盟友國正式實施原油減產，以解決供應過剩問題，推升美原漲近5%，盤中一度漲至20美元之上，倫敦原油跌0.2%。

美國NYMEX-6月輕質原油原油期貨收漲上漲94美分，報每桶19.78美元，6月熱燃油跌0.03美元，報每加侖0.8美元，6月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖0.77美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌4美分，報每桶26.44美元。(鄧凱綺整理)

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