《國際油價》美中關係趨緊 上周五美油期貨漲近5％ 10:012020/05/04 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美國原油期貨漲近5%，由於美國總統川普威脅將對中國徵收關稅，引發市場對政治不確定性，且OPEC及其盟友國正式實施原油減產，以解決供應過剩問題，推升美原漲近5%，盤中一度漲至20美元之上，倫敦原油跌0.2%。 美國NYMEX-6月輕質原油原油期貨收漲上漲94美分，報每桶19.78美元，6月熱燃油跌0.03美元，報每加侖0.8美元，6月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖0.77美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌4美分，報每桶26.44美元。(鄧凱綺整理) (時報資訊) #期貨 #倫敦 #報每桶 #每加侖 #原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》如何看待前所未有的負油價現象 04:102020/04/30 財經要聞 《熱門族群》原油價強彈 台塑四寶hi漲 10:182020/04/30 財經 期交所公告調整布蘭特原油期貨漲跌幅度 15:402020/04/30 財經 擔心原油期貨結算再穿倉 期貨商暫停6月合約新倉下單 04:102020/05/01 證券．權證 躲過下市危機卻走味 街口布蘭特油正2更「名符其實」 09:392020/05/01 財經 專家傳真－負油價與期貨商責任 04:102020/05/04 產業特刊 臺灣生技期貨6月上市 系列報導五－結算制度 聚焦五大關鍵 04:102020/05/04 證券．權證 原油增產創史上最大單月漲幅 國際油價崩跌8％ 09:082020/05/04 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 09:472020/05/04 財經 《國際金融》美中貿易緊張升高 原油價格大跌 09:432020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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