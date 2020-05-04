台股休市期間，美股連兩日大跌，拖累台股今日(4日)開盤重挫210.63點，回測季線。台股護國神山台積電也難逃賣壓，開盤即跌破300元整數關卡，開在294.5元、跌逾3%，市值大幅縮水2333億元左右。
美股於台股三日連假時連續出現回檔，台積電ADR同步大跌；台積電ADR 5月1日續跌3.82%，收51.10美元，折合台幣每股約304.57元。
台積電將在本周公布4月營收，市場預期將維持高檔，第二季業績也預估有穩健表現，有機會改寫新高紀錄。
(中時電子報)
台股休市期間，美股連兩日大跌，拖累台股今日(4日)開盤重挫210.63點，回測季線。台股護國神山台積電也難逃賣壓，開盤即跌破300元整數關卡，開在294.5元、跌逾3%，市值大幅縮水2333億元左右。
美股於台股三日連假時連續出現回檔，台積電ADR同步大跌；台積電ADR 5月1日續跌3.82%，收51.10美元，折合台幣每股約304.57元。
台積電將在本周公布4月營收，市場預期將維持高檔，第二季業績也預估有穩健表現，有機會改寫新高紀錄。
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