今天是牙醫師節，不只人要看牙，動物牙齒也很重要！前(107)年底，台北市立動物園集合醫師群幫「團團」進行「活髓治療」並裝上「鈦金屬牙套」，避免牙髓的感染，「鈦牙貓熊」成為世界首例。動物園為了因應大貓熊們隨時可能的突發牙科疾病，經過專家群討論後，決定為他們進行「超前護牙」，今年3月就先幫「圓仔」建立了全球獨一無二的全口牙齒模型。

大貓熊「圓圓」享用轎篙筍。（台北市立動物園提供）

對具有牙齒的動物而言，牙齒的健康與存活的壽命息息相關，失去了健康的牙齒，將會導致動物無法正常的獵捕與進食，嚴重時會造成死亡。由於大貓熊的食性頗為特殊，喜歡吃堅硬的竹桿與竹葉，倘無足夠強壯的牙齒，將無法大快朵頤地啃咬竹桿枝葉攝取營養，可見牙齒健康的維護對於大貓熊有多麼重要。

大貓熊除了日常的刷牙訓練之外，獸醫師們也會利用健康檢查時，為大貓熊進行牙齒檢查、洗牙、補牙等診療操作。（台北市立動物園提供）

但是，動物們並不會自己刷牙，要如何維護動物口腔衛生及牙齒的健康呢﹖這時候就需要動物保育員從旁協助嘍! 大貓熊家族的生活日常，在保育員的安排下按表操課，以正強化概念推展行為訓練，保育員逐步讓牠們學會張開嘴巴，再運用沖牙器為他們清潔牙縫，或是用特別設計的牙刷、牙間刷替他們刷牙，保持口腔清潔、減少蛀牙的發生。大貓熊家族從一開始的不習慣刷牙，到現在三位成員都已經可以高度配合刷牙的訓練了呢 !

牙齒健康的維護對於大貓熊非常重要（「團團」）。（台北市立動物園提供）

大貓熊家族除了日常的刷牙訓練之外，獸醫師們也會利用健康檢查時，為大貓熊進行牙齒檢查、洗牙、補牙等診療操作，希望能保護好重要的牙齒。「團團」在獸醫師及「健康照護與醫療小組」專家們的協力診療之下，在斷裂的犬齒鑲上鈦金屬牙套，除了可以保全牙齒、維持進食竹桿破竹功能。

大貓熊的食性頗為特殊，喜歡吃堅硬的竹桿與竹葉（「圓仔」）。（台北市立動物園提供）

在上次健檢時，牙醫師們特別為「圓仔」建構全球獨一無二的大貓熊全口牙齒模型，為將來牙齒保健做「超前護牙」的準備。（台北市立動物園提供）

保育員改造多組的牙刷及牙間刷，讓牙刷柄加長，除方便操作外，也更增添了安全性。（台北市立動物園提供）

亦能避免該犬齒的再次斷裂，還成為勇奪全世界第一隻戴牙套的大貓熊首例。「圓仔」是大家公認的健康寶寶，在保育員用心的照顧之下，從小就培養起刷牙訓練的習慣，至今維持「零蛀牙」的狀態，但「預防勝於治療」，在上次健檢時，牙醫師們特別為「圓仔」建構全球獨一無二的大貓熊全口牙齒模型，為將來牙齒保健做「超前護牙」的準備。

牙醫師節致謝牙醫師～大貓熊家族「超前護牙」（「圓仔」）。（台北市立動物園提供）

今天是牙醫師節，動物園同仁及大貓熊粉絲們，要向所有對動物付出專業與愛心的醫療團隊，尤其是台大牙醫專業學院林俊彬教授帶領的牙醫師團隊致謝，也希望「野生動物健康照護與醫療小組」專家群、獸醫師及保育員們，持續為野生動物保育及健康照護而努力，提升動物的健康與福祉。無論是人還是動物，牙齒的健康都很重要，連「圓仔」都需要護牙，大家不要害怕看牙醫師，而要一起好好保護牙齒！同樣是牙醫出身的阿中部長，疫情期間帶領著大家對抗病毒，所有醫療人員也都辛苦了！讓我們一起加油！

(中時電子報)