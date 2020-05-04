酷碰券怎麼改？ 沈榮津：多元發放使用 10:112020/05/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎疫情出現略有降溫的跡象，企業與商家期盼政府趕緊讓振興酷碰券及振興抵用券趕緊上路，經濟部正在規劃新版酷碰券政策，據悉，將不再堅持使用電子支付，經濟部長沈榮津周一說，酷碰券改版採取多元方便的方式，多元是實體、電子支付與電子票證等方式進行，讓大家方便使用。 相關酷碰券的實施內容，沈榮津表示，這周會行政院中報告，如果方向確定後就會對外說明。被問到5月底是否能上路，沈榮津僅說，會盡快。且預算金額是否調整，仍待行政院聽取意見後拍板。 (工商 ) #酷碰券 #沈榮津 #趕緊 #電子支付 #多元 也許您會感興趣 推薦閱讀 編‧輯‧室‧報‧告－振興階段應大開大闔 04:102020/04/30 產業特刊 連勝文質疑：小吃攤商都現金交易 酷碰券卻綁行動支付 10:132020/04/30 政治 捷運悠遊付使用率 僅0.1％ 01:102020/05/01 台北基宜花 本報最新民調 支持酷碰券民眾不到一半！87％綠營支持者 贊成政府發現金 04:102020/05/02 財經焦點 新聞透視》民調顯示 逾8成民眾贊成！棄酷碰券發現金 髮夾彎救經濟 04:102020/05/02 財經焦點 酷碰券胎死腹中 多種方案待評估 振興經濟 改發紙本抵用券 04:102020/05/03 政治要聞 社論／比發酷碰券更要緊的事 04:102020/05/03 時論廣場 酷碰券政策大轉彎？行政院發言人這麼說 16:222020/05/03 政治 酷碰券折扣 政院擬加大 04:102020/05/04 財經要聞 酷碰券擴大優惠 每人額度恐縮水 04:102020/05/04 財經焦點 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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