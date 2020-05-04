台灣新冠肺炎疫情出現略有降溫的跡象，企業與商家期盼政府趕緊讓振興酷碰券及振興抵用券趕緊上路，經濟部正在規劃新版酷碰券政策，據悉，將不再堅持使用電子支付，經濟部長沈榮津周一說，酷碰券改版採取多元方便的方式，多元是實體、電子支付與電子票證等方式進行，讓大家方便使用。

相關酷碰券的實施內容，沈榮津表示，這周會行政院中報告，如果方向確定後就會對外說明。被問到5月底是否能上路，沈榮津僅說，會盡快。且預算金額是否調整，仍待行政院聽取意見後拍板。

(工商 )