高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。昨（3）日新北市議員葉元之在直播中提到罷韓議題，狂批Wecare高雄發起人尹立，並酸前高市行政暨國際處長陳瓊華，就像失戀的女人，見不得人家好。

葉元之在YouTube直播，談到最近投開票所及罷韓廣告看板爭議，他提到有媒體稱韓國瑜現在的心境是，「寧可抱香枝頭死」，也不要「被北風吹到土壤腐爛」。葉元之解釋，韓國瑜寧可站在枝頭上華麗的枯萎，就算枯萎，可是從頭到尾都在枝頭上，也不要當一朵花，被吹到土壤慢慢腐化，那才是他現在的心境。

另外，葉元之痛批罷韓團體囂張、跋扈，點名尹立「你以為你是誰啊！」既得利益者，權力被剝奪，想要奪回權力，卻講得一副理所當然、光明正大，「誰不知道你是為了自己的權力」。

至於陳瓊華，葉元之形容就像一個「失戀的女人」，每天在那邊見不得人家好。

對此，陳瓊華在臉書回應，表示「失戀的女人，一定要做的事：要健康、要漂亮、要一直跑下去」，女人可以失戀，但不會失去自己，失戀中也珍惜自己、珍惜城市，失戀是女人一生中的好事和學習，更說「失戀的女人最不怕惡人爛事」。

陳瓊華回應葉元之的失戀女人說。（圖／摘自陳瓊華臉書）

(中時電子報)