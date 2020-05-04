在古代，皇帝寶座一人之下萬人之上，能當皇帝幾乎是所有人的夢想，若能當到皇帝，也就意味著榮華富貴享用不盡，身邊的也會跟著雞犬升天。那如果無法當上皇帝，要怎麼透過皇帝過上榮華富貴的日子呢？除了科舉當官、建立戰功贏得皇帝信任，一些生活上的服務也是能與皇帝建立緊密關係，就像是「洗龍溝」。

「洗龍溝」是什麼？其實很簡單，皇帝也是人，每日早上第一件是也是口腔清潔。說到幫皇帝刷牙、漱口，聽起來似乎不是那麼衛生，但實際上，卻一堆人搶著做，因為這就意味著能夠跟皇帝零距離接觸。

以前不像今天這麼方便，沒有牙刷、牙膏，而且皇帝用來漱口的水必須能讓皇帝口氣芬芳，一般的水肯定是不管用，因此，古人會選用新茶，像是西湖龍井等這些名貴茶葉，聽起來相當奢侈；不過，當皇帝刷完牙後，剩餘的茶葉便會被廢棄，因此諸如太監、宮女通常捨不得這些名貴的茶被浪費，往往都會自己留著拿回去品嘗。

只能說，不管是當臣子、還是當侍者，要在皇帝身邊討生活，絕對是個不容意的差事，即使是刷個牙，也會是相當盛大而重要的事。

(旺報 )