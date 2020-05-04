北韓最高領導人金正恩神隱3周後現身，昨（3）日南北韓就在邊界交火，針對這起事件，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國認為這起衝突是「意外」。

南北韓3日在邊界交火，針對這起事件，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國認為這起衝突是「意外」。

外傳接受心血管手術後病危，北韓最高領導人金正恩神隱3周後終於現身，1日出席磷肥廠竣工儀式，破除健康堪虞謠言。不過他才公開露面，兩韓就傳出在邊界交火的消息。韓國軍方昨日指出，清晨邊界非軍事區哨所遭北韓發射的數枚槍彈擊中，隨後南韓2次開火示警，每次發射十多枚子彈，南韓軍方隨後研判，北韓刻意挑釁的機會不大。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、美國有線電視新聞網（CNN）、報導，美國國務卿蓬佩奧周日接受美國廣播公司電視網（ABC）「本週」（This Week）節目專訪時表示，美方認為北韓對南韓槍擊所引發的交火是「意外」，而且據他所知，兩方都沒有人員傷亡。

此外，針對金正恩神隱，蓬佩奧表示，不知道金正恩為何沒出席4月15日金日成誕辰「太陽節」活動，但金正恩過去也曾從公眾視線中消失一段時間，「所以這並非史無前例。」

蓬佩奧強調，除了北韓官媒釋出的畫面外，他無法透露有關金正恩的更多細節，「看起來金正恩還活著，而且狀況很好。」

(中時電子報)