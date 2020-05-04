南韓4月製造業因新冠肺炎疫情大流行受到重創，世界各地實施防疫封鎖措施導致產業活動創下自全球金融危機以來最嚴重的萎縮，出口業訂單指數更創下16年新低。

因新冠肺炎疫情使全球經濟陷入停滯，IHS Markit南韓4月製造業採購經理人指數（PMI）為41.6，較3月的44.2進一步下滑，仍跌破50榮枯分界線，並創下2009年1月來新低。

新冠肺炎疫情大流行對全球需求的衝擊正在顯現。南韓4月製造業PMI總新訂單分項指數創下11年新低；受國內外工廠停工影響，出口訂單指數創下歷來新低。全球需求急凍，工廠生產分項指數從3月的38.5下滑至34.0。

此外，報告亦指出製造業凍結聘雇並解僱員工，以應對生產與銷售大幅衰退，裁員率創下歷史新高。企業對前景看法較3月更為悲觀，未來產出分項指數跌至歷史新低。

財經數據服務公司IHS Markit表示，報告指出北美與歐洲等地的封鎖，使南韓的汽車相關產業受創尤重，供應鏈嚴重打亂，顯示仍然開工的工廠產能不足。南韓最大出口市場中國以乎正逐漸重啟商業活動，但顯然遠不足以彌補其他地方嚴重的低迷不振。因經濟高度仰賴全球貿易，這肯定成為南韓政府提振經濟的一大挑戰。

(時報資訊)