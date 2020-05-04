氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至6日白天，各地大多晴朗穩定，白天「炎熱如夏」，如南台灣及台東平地最高溫可達36、37度，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，6日晚至7日鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降；其他地區雲量增多，中南部山區及花東有短暫降雨的機率；8日至10日白天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區、部分平地亦會受到影響。

吳德榮提及，10日晚起，鋒面再度接近，北台灣雲量增多；11日晨「梅雨季」第1道「移動性」鋒面抵達，各地轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台稍轉涼。

另，中央氣象局也針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為發布高溫資訊「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

(中時 )