《紐約郵報》記者馬克伯曼4日報導，強調湖人「小皇帝」詹姆斯並未排除跳槽尼克，特別是在他的生涯最後一季，「詹姆斯說過麥迪遜花園廣場是他最愛的球館，當然能否成真？不僅要看他在湖人爭冠結果，也等他兒子布朗尼的時間表。」

畢竟按照NBA當前選秀規定，目前年僅15歲的布朗尼，要等2024年夏天才具備參加NBA選秀條件，只是詹姆斯跟湖人之間合約只到2022年，同時等到2024年，詹皇已經39歲了，但他從未跟媒體隱瞞過自己想跟布朗尼同隊打球心情。

假如詹姆斯真的選在尼克宣告退役，且跟自己兒子同隊打球，無疑將成NBA歷史相當重要的時刻，儘管詹皇在2010年跳槽熱火前夕，曾以「不想活得像魚缸內的金魚」拒絕尼克招募，但到了生涯末期，這已經不是詹皇最需擔心的問題。

加上身為詹姆斯好友兼經紀人的瑞奇保羅，今年2月也把經紀觸角伸向尼克，宣告成為尼克菜鳥中鋒米契爾羅賓生的經紀人，或許瑞奇保羅也會想讓詹皇來到尼克宣告退休，只是當前仍充滿變數，起碼未來加盟尼克，已成詹皇可能選項之一。

(中時 )