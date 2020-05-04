英飛凌科技（Infineon）旗下1200V TRENCHSTOP IGBT7系列推出新的額定電流模組。這使得Easy 1B和2B產品系列更趨完備，現在可以透過結合最新的晶片技術，以PIM拓撲實現高達11kW的功率解決方案，或以six-pack拓撲實現高達22kW的功率解決方案。

客戶可以這樣選擇：以IGBT7技術取代IGBT4來提高使用Easy 2B模組的系統功率，或是在特定情況下用Easy 1B IGBT7替換Easy 2B IGBT4，以減少相同功率所需的佔板面積。一如之前的TRENCHSTOP IGBT7 Easy模組，新推出的額定電流的模組能完全滿足工業驅動的設計需求。

相較於前幾代產品，TRENCHSTOP IGBT7晶片提供更高的功率密度，大幅降低損耗，並實現對馬達應用的高可控性。結合此新型晶片技術的所有模組均與上一代TRENCHSTOP IGBT4模組引腳向下相容。這有助於製造商縮短新逆變器平台的設計週期。

TRENCHSTOP IGBT7晶片採用新型微溝槽技術，與IGBT4晶片相比，其靜態損耗大幅降低，導通電壓亦降低20％。如此可以大大降低應用中的損耗，特別是常時以中等開關頻率運作的工業馬達。 全新功率模組允許的最高超載結溫為175°C，此外，亦具有更軟開關特性。

(工商 )