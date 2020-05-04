新北市一位李姓男子2014年口頭和黃姓女友訂立婚約，每月上繳薪水3萬元，支付兩人生活開銷、黃女個人費用及其購買的小客車貸款，但2017年卻發現黃女紅杏出牆，讓他怒斥「把我當提款機」，要黃女將從訂立婚約到解除共3年6月，至少支付的126萬元，返還其中40萬元，或將用他錢繳車貸的車子過戶還給他。

「ETtoday」報導，法院審理時，李男出示雙方LINE對話記錄，他說「沒有想離開，是因為我薪水全部都給你，妳外面根本找不到這麼笨的男人，把我當提款機。」。黃女則回「錢我拿去繳車車貸」、「我不是說，車繳完過你的名字嗎」等，證明雙方曾約定將車子過戶到李男名下。

意外的是，黃女不僅否認和李男曾口頭約定訂婚，也否認同居共財一事，她表示，李男只是偶而到她的租屋處，那部小客車是她在認識李男之前，於2014年6月開始分期付款購買，車輛總價89萬餘元，她支付16萬餘元頭期款後，每月清償車貸1.2萬元，她已繳清車貸並轉賣他人。

新北地院認為，2人交往3年多期間，李男將大部分薪水交給黃女，但他無法提出有關訂婚的影像記錄，且李父未曾到黃家提親，父子也未討論準備聘禮，難以認定雙方已訂婚、李男給的薪水是婚約贈與。

至於小客車部分，雙方LINE對話記錄未提及拿誰的錢去繳車貸，且雙方也未就該車輛訂有應該過戶的契約，李男沒有理由主張婚約解除，請求返還贈與物，最終判決李男敗訴，黃女免賠。

(中時電子報)