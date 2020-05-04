北韓官媒2日公開領導人金正恩在五一勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮的照片和影片，破除病危謠言，不過繼牙齒、髮型、走路姿勢等處，讓外界懷疑可能是替身後，又有網友丟出疑似替身及本尊的比對照，驚覺金小胖的招牌「菱角嘴」不見了！
金正恩神隱20天後終於露面，不過由於無法證實北韓官媒公布的影像真偽，各種謠言仍甚囂塵上。有網友在臉書貼出一張疑似替身及本尊的比對照，並發文表示，金正恩過去笑起來的菱角嘴是他最明顯的特徵，但另一個的嘴型顯然變得扁平許多；此外，從照片上看起來，門牙疑似還多了裂縫及缺角，與金正恩原本的兔寶寶門牙也差很大。
原PO表示，每個人的笑容最不容易模仿，認為「冒牌貨」很難演得到位，質疑整件事根本是「狸貓換太子」的鬧劇。其他網友則紛紛留言回應「牙齒差很大」、「而且替身笑容太親切了」、「特務沒有把替身整形做好，要被打屁股了」、「奧斯卡應該搬到北韓舉辦」、「能找到這麼像的也真不簡單」；不過也有人嗆聲「拿川普照片與金正恩照片比較，差別會更大」。
(中時電子報)
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