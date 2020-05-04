錢櫃KTV林森店大火釀災，台北市長柯文哲4日分析原因指出，業者違法除了擅自關閉5大消防系統設備外，另因為施工造成防火區劃被破壞，濃煙往其他樓層竄燒，造成大多數死者被煙嗆死，此外，柯也向市民道歉，現行制度缺失表示過去努力還不夠，以致於不能夠保護市民。

柯文哲今赴議會針對錢櫃火災專案報告，檢討業者違法，包括消防系統被關掉、防火區劃破壞，他指出，因為起火點樓層在施工做電梯，電梯井上方天花版破壞，安全梯防火門不僅沒關起來，甚至以沙包擋住，使濃煙四竄，顧客又沒接到即時警報造成傷亡。

柯文哲表示，此次大火，北市府在一周內列出改善方案，包括聯合稽查、即時通報制度及相關法規須修改，現行制度缺失代表過去努力還不夠，以致於不能夠保護市民，這是我們要道歉的。

他說，未來將強化營業場所防火管理、改善稽查制度、修訂法規與自治條例，防火訓練應該要確實，並把不合格業者資訊公告至網站明顯處，讓民眾方便查詢。

對於稽查制度，柯文哲強調，應該按場域大小調整人力與時間，訂出檢查項目、改成平板電腦當場登錄稽查資料，並研議修訂相關法規，包括火警受信總機應具自動通報119功能，面積達300平方公尺以上電影院、歌舞廳、MTV、KTV場所應設置；張貼警語不得任意關閉消防設備；增訂罰則，違反規定處管理權人1萬元以上、5萬原以下罰鍰，限期改善不改得按次處罰。

另外，柯文哲建議中央落時消防設備人員法，推動《消防設備人員法》，即時裁罰並提高罰則、未提送施工中防護計畫即時裁罰並提高罰則。

最後，柯文哲說，懲處名單預計周四出爐，1個月內把聯合稽查流程圖修正，北市火災自治條例下會期送議會審議。

(中時 )