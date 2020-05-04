高雄市議會4日召開臨時會，市長韓國瑜親自前往報告防疫及紓困措施，國民黨籍議員表示，市府昨天辦防疫實兵演練，中央指揮官陳時中不下來，反而是中選會主委李進勇趕到高雄，找38個區長開會喬投開票所，且今天立法院交通委員會南下考察愛情摩天輪，民進黨議會黨團卻偏要開臨時會，讓市長無法親自向中央爭取土地，「分明是中央、地方有默契，聯手追殺韓國瑜比追殺病毒重要！」

高雄市議會國民黨籍議員黃紹庭、李雅靜、陳玫娟、李雅芬、曾麗燕、方信淵、童燕珍等人在上午臨時會開議前，先開記者會痛批綠營不好好做防疫，只熱中對韓國瑜政治追殺。

議員李雅靜表示，新狀肺炎疫情延燒至今，高雄是六都中唯一沒有本土感染案例，防疫做得很超前，但海軍敦睦艦隊群聚染疫，升高疫情風險，尤其最新檢驗再度發現4人呈陽性反應，顯示高雄確實有必要加強防疫，可是市府防疫演練，陳時中沒來指導，下來的卻是中選會主委李進勇，為了罷韓投開票所而親自召集高雄38個區長開會，「現在大家都在防疫，只有綠營還在搞政治！」

黃紹庭指出，韓國瑜上任市長之後這1年多來，「愛情摩天輪」遲遲等不到中央交通部的首肯，簽定「港阜開發協議書」，即便市府已成功邀到美國、加拿大開發商做完「愛情摩天輪」整體開發計畫，但交通部1天沒簽開發協議書，「愛情摩天輪」計畫就無法繼續招商說明會。

他說，立法院交通委員會今天南下高雄考察「愛情摩天輪」預定開發基地，原本高雄市長韓國瑜應該陪同，親自向中央爭取同意配合港區土地，民進黨卻以防疫紓困理由逼開臨時會，把韓國瑜綁在議會，根本是中央、地方有默契，政治操作打壓高雄市建設。

「從韓國瑜上任開始，綠營就沒停止過抹黑！」議員陳玫娟舉例，上周韓國瑜參加一處通車典禮，卻被綠營議員指「爆粗口」，並在臉書大肆轉發，但後來透過語音辯識科技，證實韓國瑜當時說的是「我怎麼」，而非髒話，「請綠營饒了高雄」，別一再模糊韓團隊市政團隊努力的政績。

(中時 )