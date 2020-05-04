台股4日受美股影響，開盤就重挫逾300點，立委曾銘宗4日在立法院表示，台股萬點以上，金管會是否應儘速收回借盤賣出限制及限空令，以免未來有更嚴重情況時，將無政策可用，對此，金管會主委顧立雄回應「這是第一階段，若投資人再出現恐慌，還有第二階段、第三及第四階段」，即金管會還有很多招可穩台股。

顧立雄亦在回應立委林德福擔勞動基金3月底大虧時表示，台股今年初到4月底來看，跌幅已縮小到8.38％，情況已比3月底好很多，但有三大因素仍要觀察，一是疫情在其他國家仍是相對嚴峻，很多產業仍是受疫情影響，第二是台股與國際市場連動，仍要看其他市場狀況，三是台灣是出口導向的國家，終端需求大幅降低，營收一部分產業擴大到更多產業。

曾銘宗表示，台股前一波受新冠肺炎影響，一度跌破9千點，但很快又收復到接近1萬1千點，金管會先前祭出的限縮借券賣出及限空令的二措施要不要提前解除，太長期實施會扭曲市場，且可能政策鈍化，未來再出現更嚴重情況時，再無政策可用。

顧立雄回應，二大措施目前都是以3個月為度，即原則上是實施到6月18日附近，當時金管會是考量疫情在全球漫延，投資人心理恐慌，但二措施都是相對「溫和」，如限制借券賣出量也是從30％減到10％，不是降到零；限空令也只是限3.5％的跌幅，仍是允許一定的下跌，不是完全禁空。

更重要的是目前歐美疫情仍未完全受控，顧立雄表示，仍是需要一段時間觀察，且這只是第一階段的溫和措施，若疫情再惡化或投資人再出現心理恐慌，金管會還有第二、第三及第四階段的措施可用，但若疫情提早受控，顧立雄亦承諾會隨時檢討相關措施的實施時間。

(工商 )