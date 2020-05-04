台股今受美股在上周四、五連續兩個交易日大跌，使盤勢開低殺低，市場預期外資或又反手殺盤，使蘋概股供應鏈三王台積電、鴻海與股王大立光等極短線的賣壓相對沈重，加上國泰金、富邦金、台塑四寶、台泥、中鋼與統一等重量級權值股也表現疲軟，係加權股價指數暫無力振作主因。

不過，市場上仍有逆勢大漲者，如這9檔股票備受法人、中實戶與散戶等青睞，而且據側面了解，包括台積電、國巨、環球晶等基本面相對優異股票，也有不少有心人逢低默默撿便宜，使該等個股的低檔抗跌力相對強韌。

而9檔逆勢強漲者，包括：

1.明泰、友訊：由次大股東佳世達傳來將溢價即每股約30元收購明泰股權，激勵明泰與其大股東友訊在周一雙雙大漲。

2.亞諾法：開高走高，主要原因係公司攜手亞洲基因量產新冠肺炎試劑，而有想像空間。

3.康那香、熱映與毛寶：係持續震盪走高防疫概念股。主因係康那香口罩訂單亮眼、熱映則是耳溫槍與額溫需求熱絡、毛寶係清潔用品概念。

4.直得：機器人概念。

5.台勝科：矽晶圓在第二季訂單與出貨持續看淡，Q3同未看淡。

6.譜瑞-KY：今年首季EPS 8元，創歷年同期新高，由於技術屬高階且門檻也高，法人對Q2也未看淡。

(工商 )