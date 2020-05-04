中華經濟研究院（中經院）發布4月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續6個月擴張轉為緊縮，且指數大跌5.5至47.6，創2012年7月創編以來最大跌幅。

肺炎疫情在歐美持續肆虐，中經院表示，4月PMI主要因新增訂單與生產數量指數的大幅下跌並呈現緊縮，使MPI轉為緊縮的主因。五項組成指標中，新增訂單轉為緊縮，生產與人力僱用持續緊縮，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

六大產業中，四大產業PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業。僅電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業PMI仍呈現擴張。

中經院指出，4月台灣造業經理人指數（NMI）指數已連續3個月呈現緊縮，本月指數僅微幅攀升0.2至42.5。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。

七大產業NMI皆呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業、營造暨不動產業與教育暨專業科學業。僅批發業仍為擴張。

(工商 )