新竹縣第60屆國民中小學科學展覽會，有127件作品進入複審，縣府為因應新冠肺炎疫情，5日將在十興國小首度採取視訊方式辦理複審，24所學校570名參賽學生，將透過視訊介紹作品，相當具有挑戰性。

縣長楊文科表示，科學展覽可以培養學生從團隊合作、實驗控制、運算思維、邏輯思考、問題除錯，在歷經失敗挫折中，不斷嘗試尋找解決方式，是相當有意義的競賽。

教育處長楊郡慈表示，過去入選複審的學生作品，參賽學校須將作品製作出展板，放置在承辦學校體育館內，於複審日由參賽學生親自向評審講解、說明、操作及回答問題。

今年參賽作品有166件作品，第一階段在4月8日至17日辦理書面審查，共127件進入審，為因應新冠肺炎疫情，第二階段於5月5日由各科目各組別參賽學生，分別以「視訊線上評審」方式辦理複審。

楊郡慈指，今年科展複審改以「視訊線上評審」方式辦理，複審入選作品展板皆放置於各參賽學校內，由參賽學生透過視訊介紹作品，並向評審說明實驗理念及答詢，對縣府、參賽學校及承辦競賽團隊，都相當具有新世代挑戰性！

教育處事前已針對參賽選手及評審召開複審說明會，講解操作流程及注意事項，多次進行資訊設備測試、網路流量測試、各校視訊帳號設定、賽前視訊線上演練，以便線上複審每個環節都能順暢進行。

(中時 )