在中國歷史上，清代的洋務運動對中國近代發展具有重大意義。作為近代最為人熟知的一場改革，儘管最後以失敗收場，卻也留下許多珍貴的歷史、文化遺產，甚至巨大財富。像是在洋務運動中，由李鴻章創辦的一家公司，在100多年後的今天，已經成為世界500強企業。

大家都知道，洋務運動是向西方國家學習，在自強的同時，師夷長技已制夷，而以李鴻章為代表的改革力量，起到重要作用。像是當時由李鴻張創造的輪船招商局，在100年後的今天，已搖身一變，成為了招商銀行。

提到輪船招商局，就是李鴻章的大手筆。據資料顯示，輪船招商局創辦於1872年，發起人就是李鴻章，當時清朝海上勢力薄弱，體認到侵略多來自海上，想要與各國抗衡，就必須往海上走，要往海上走，就必須要有輪船實業的支持。

正是在這樣的背景之下，輪船招商局應運而生。雖然它的發起人是李鴻章，但卻是一家在政府監督下由商業資本經營的企業，因為這家企業主要由商人出資建立，所以自負盈虧，有著自己的一套規章制度；換言之，輪船招商局開創了中國近代歷史的先河，是當時第一家民間企業。

在經營了數百年之後，上個世紀80年代，該公司決定大力發展銀行業務，因此，招商銀行就此誕生，該行如今更成為了全球500強企業之一，從2012年開始，它就進入500強行列，並在2018年取得213名的名次。

今日招商銀行取得的成績，是李鴻章創辦這家企業之初，意想不到的結果，事實上，在洋務運動期間，有很多民間企業興起，有效的推動中國的現代化發展，甚至，至今還與一般人的生活息息相關。

(旺報 )