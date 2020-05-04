國安局長邱國正日前接受質詢表示，金正恩生病了，後來補充說是從「公開情報」可見之事，可北韓官媒日前刊出金正恩參加肥料工廠竣工典禮畫面，凸顯金正恩無恙，反倒打了邱國正的臉，對此，邱國正今接受立院質詢表示，金正恩生病是事實，他不會作辯解。

國民黨立委溫玉霞今質詢邱國正，直言金正恩五一勞動節出現，是否表示情報有誤？對此，邱國正表示，（金正恩）就有病阿！他也不了解錯在哪裡。此時，溫玉霞問，金正恩不是出來了嗎，邱國正表示，但金正恩生病是有的，他不會作辯解，但金正恩生病是個事實。

(中時電子報)