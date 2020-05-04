上周五美股下挫、科技巨頭財報不如預期、美國與歐洲經濟數據低迷不振，以及美國總統川普揚言提高對中國的關稅，作為中國導致疫情擴散的報復行動，周一香港恆生指數開盤重挫3.04%，失守24000點大關，報23895.11點。國企股(H股)開跌3.23%，為9716.34點。美股期貨與原油價格下挫，亦為大盤帶來壓力。藍籌股幾乎全面下跌。三桶油表現疲弱，中石油開跌3.94%，中石化跌3.83%，中海油跌3.3%。博奕股重挫，永利澳門跌6.76%，金沙中國跌4.7%，銀河娛樂下挫4.66%。

(時報資訊)