《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股下挫、科技巨頭財報不如預期、美國與歐洲經濟數據低迷不振，以及美國總統川普揚言提高對中國的關稅，作為中國導致疫情擴散的報復行動，周一香港恆生指數開盤重挫3.04%，失守24000點大關，報23895.11點。國企股(H股)開跌3.23%，為9716.34點。美股期貨與原油價格下挫，亦為大盤帶來壓力。藍籌股幾乎全面下跌。三桶油表現疲弱，中石油開跌3.94%，中石化跌3.83%，中海油跌3.3%。博奕股重挫，永利澳門跌6.76%，金沙中國跌4.7%，銀河娛樂下挫4.66%。 (時報資訊) #中石化 #重挫 #開盤 #中國 #開跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 負油價 兩桶油Q1慘虧360億人民幣 04:102020/04/30 全球財經 謝金河：漲了2千多點 還能買什麼股票？ 12:252020/04/30 財經 中美必有一戰？北京態度是關鍵 19:412020/04/30 國際 五一黃金周 中國宅消費強強滾 22:392020/04/30 財經 溫家寶抗煞 北風與太陽 外交突圍 04:102020/05/01 焦點新聞 陸港觀盤－中國靠內需支撐經濟商業表現 04:102020/05/01 全球財經 報復防疫不力 美擬對中祭懲罰性措施 04:102020/05/02 財經要聞 台灣為什麼重要 04:102020/05/03 時論廣場 群益投信︰深中小ETF 後「新冠」陸股首選 04:102020/05/04 產業特刊 股匯雙殺！新台幣早盤大貶1.73角 朝30元關卡靠攏 09:352020/05/04 財經 財經熱門新聞 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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