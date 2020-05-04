為了防疫，凌群(2453)智慧型服務機器人Ayuda特別增加體溫量測及戴口罩監測與提醒功能，即日起投入凌群辦公大樓出入口的防疫行列，人員不再需要一一排隊等候量體溫，加速流通速度，將投入公共場所出入口支援防疫工作，可減輕人員負擔及有效降低前線防疫人員感染風險。

鑒於新冠病毒傳染力高，凌群於疫情開始之初即發揮系統整合實力，投入Ayuda體溫感測應用開發，希望藉由服務機器人的投入，減少人員接觸感染風險。

Ayuda採紅外線溫度感測攝影進行體溫量測，只要疑似超過37.5度人員經過，Ayuda即會發出警報，提醒人員重新量測體溫，並透過凌群自行開發電腦視覺結合AI學習，一經感應到經過人員未戴口罩，立即發出警示，達到提醒民眾配戴口罩的功能，豐富多元的人機互動服務，為服務機器人功能再升級，可立即投入防疫行列協助客戶。

Ayuda為凌群自主研發的智慧型服務機器人，完全台灣生產，具有室內尋標導航，人臉辨識，語音對話，票券列印，遠端遙控、視訊會議等功能，可應用於警政、金融、醫療、教育、公用、零售等領域。Ayuda已外銷至日本市場，今年1月於神奈川縣藤澤市政廳進行導覽功能示範，獲得許多日本民眾的好評並一舉登上NHK、神奈川電視台及日本經濟新聞的報導。

(時報資訊)