亞泥(1102)花蓮廠所生產的卜特蘭水泥同時取得三項國際標準查證，包括通過SGS驗證，取得ISO 14067：2018產品碳足跡標準、ISO 14046：2014產品水足跡標準，以及BS 8001：2017循環經濟商業模式成熟度取得最佳化(Optimizing)等級。

水泥業因為製程特性具有燒成溫度極高的旋窯，不但可以有效去化廢棄物，還能將其轉化為替代原料與替代燃料，降低水泥生產過程天然原、燃料的使用，是循環經濟重要推手。

全球碳排放量逐年提高，世界各國愈發重視碳足跡議題，亞泥強調，已建構完整因應策略，除了評估面臨氣候變遷的風險和機會，也以先進技術，力行自願減量，降低溫室氣體排放，透過CDP及CSR完整揭露排放資訊。在水資源利用方面，亞泥訂定節水方案，建立系統性的回收再利用機制，確保水泥生產過程中，水資源充分利用不浪費。

(時報資訊)