鐵路殺警案引發社會議論，精神障礙者犯罪問題又被拿出來討論。法務部次長蔡碧仲今天在立院司法法制委員會答詢時表示，法務部這兩天會針對《刑法87條》提出修法，監護期間考慮拉長到30年或無期徒刑。

國民黨立委李貴敏質詢，這樣的事情是否影響警方士氣？蔡碧仲說，發生這樣的悲劇跟經過司法程序得到這樣的結果，非常多人沒辦法接受。但是有專業的人，除了不能接受，也要考量不能再發生這樣的事，因此有人建議比如籌設精神病院，設定鑑定專責委員會等，鑑定要讓國人有信心，如果沒公信力，繼而判決就難讓人被接受。

蔡碧仲表示，這次事件的關鍵點，不管有罪、無罪或不罰，其實對老百姓都沒意義，老百姓關注的重點是，這個人在一個可預測時間內，將會回歸社會。

因此，法務部打算提出修法，將監護期間拉長，以美國加州跟紐約的法律為例，他們監護期間可能會長達數十年甚至無期徒刑，那邊的辯護技巧就變成不一定會朝有精神病患去辯護。

蔡碧仲也強調，不是發生這次事件才修法，對於監護處分，刑法的研修已經進行多時，很快就會有結果。因為有精神障礙的被告最關心的，仍是他的自由會不會被拘束，如果還是要被關在另一個地方的話，被告提出經障的抗辯誘因就會變少，這樣會比較周延。

李貴敏也質詢，精神醫師是不是承受過多不必要的苛責？是不是因為精神障礙導致他能不能辨識行為不法，這樣的因果關係是法院來處理而不是精神科醫師決定。

蔡碧仲表示，他非常認同，鑑定機制只是給法官參考，重要的是法官論理跟經驗法則，怎麼援引鑑定結果，犯罪的有責性怎麼推論，我們檢察官認為法官認事用法，不是全然鑑定結果，還有心證的形成，我們有意見，才會提抗告。司法院副秘書長葉麗霞也表示，法官當然要負責審判結果，沒有疑義。

(中時 )