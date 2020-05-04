微軟(Microsoft)旗下最新作業系統 Windows 10 目前累積用戶已經突破 10 億，相信電腦前的你，有不少都屬於這個廣大的家族，並且期待著 5 月即將釋出的最新 Windows 10 2004 版。然而根據外媒報導，微軟發現了針對此版本的零時差攻擊(zero-day exploit)，為了提供給使用者更安全的系統，Windows 10 2004版很有可能比預定時間更晚推出。

《Wccftech》引述《ZDNet》的報導指出，由於發現了零時差攻擊，而微軟打算在 Windows 10 2004 版當中修復這個漏洞，預計將影響到最終釋出的時間。據了解，OEM 廠預計會在 5 月 5 日收到程式碼、下一階段則是預計讓開發者在 5 月 12 日收到，而向終端使用者推送的時間點預計落在 5 月 28 日。

先前，微軟為了預熱 Windows 10 2004 版，已經提前公布了將納入在內的新功能，讓使用者提前過癮。雖然官方指出會在 5 月釋出 2004 版，但實際上並沒有明確指出釋出的日期。《ZDNet》報導指出，原本微軟計畫向終端使用者釋出的時間點是在 5 月 12 日，但是現已延後至 28 日。不過由於微軟並沒有正式宣布釋出的日期，因此報導押寶 5 月 28 日這個日期，最終仍有可能再度改變。

根據微軟提供的資訊，Windows 10最新更新（版本2004）將能讓企業與用戶可享有最新功能更新的體驗，包括(1) 替虛擬桌面命名；(2) 支援無密碼登錄，將裝置登錄選擇設定為 Windows Hello；(3) 在Microsoft鍵盤快捷鍵中新增顏文字和表情符號；(4)於搜尋主頁建立天氣、熱門新聞、歷史上的今天、電影新訊等四個快速搜尋頁籤功能；(5) 可設定於重新啟動裝置後，自動開啟 Windows平台通用應用程式 (Universal Windows Platform) ；(6) 可以雲端下載並重新安裝，簡化 IT 管理等嶄新功能。

(科技)