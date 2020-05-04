美國近日不斷散播，大陸需為全球疫情負責的言論。陸官媒「新華社」4日刊登時評回擊指，自新冠疫情在美國暴發後，防控不力的美國政客開始從「污名化」大陸到「甩鍋」給大陸，再到炒作「天價賠償」的疫鬧把戲，令人不齒。

針對「中國實驗室制造病毒」這一陰謀論，文章指出，不僅世界衛生組織和許多科學家確定新冠病毒源自自然界，而且美國流行病學專家安東尼也認為新冠病毒是由動物傳染給人類，而非在實驗室環境中產生或強化。美國國家情報總監辦公室日前发表聲明說，美國情報界認同廣泛科學共識，新冠病毒非人造或經過基因修改。

文章強調，所謂「中國責任論」更是顛倒黑白。從1月3日開始，陸方就定期向世衛組織以及美國等國主動通報疫情信息。1月23日，武漢「封城」後，美國率先從武漢「撤僑」並切斷陸美航班，表明其清晰地了解疫情的嚴重性。其時，美國領導人在社交媒體上高度肯定大陸的透明度。

所謂「中國賠償論」更為荒唐。陸方是疫情的受害者，而不是加害者，更不是病毒的「同謀」。此謬論於法無據。國際上沒有現行法律支持向首先報告疫情的國家追責，歷史上也無此先例。若按照這些美國政客的邏輯，2009年H1N1流感首先在美國確診並大面積暴发，上世紀80年代艾滋病從美國蔓延至全世界，美國是不是要作出賠償？

從本質上看，「疫鬧」有三大目的：一是為防控不力找「替罪羊」，二是提振選情，三是散布戰略焦慮。作為全球疫情「震中」，美國確診病例逾110萬，占全球三分之一左右，病亡數超過6萬。面對「蔓」無邊際的疫情，想方設法幫白宮「甩鍋」。不少美國媒體指出，美政客把疫情歸咎於大陸，「不顧一切轉移人們對總統的注意力」，企圖靠污蔑大陸，來掩蓋自身的失誤。

文末強調，今年是美國選舉年，選舉是美國兩黨今年最大的政治。隨著美股接連熔斷，「牛市」不再，美現政府的「經濟牌」失色，只好靠打「大陸牌」來提振選情。《華爾街日報》網站指出，實現連任最有可能采取的辦法是反華，這或許是其「唯一機會」。

(中時 )