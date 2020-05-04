（行政院長蘇貞昌主持擴大紓困方案適用範圍記者會。圖／彭媁琳攝）

行政院長蘇貞昌今日上午主持記者會，說明擴大紓困方案適用範圍，照顧弱勢。蘇貞昌同時表示，因疫情控制超前，今年第一季，我國GDP成長率是世界最好的。

蘇貞昌宣布，本次將新增兩種紓困經費發放對象，一種是「有工作無加保」，例如舉廣告牌、賣玉蘭花等，以及家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上、低於2倍者，發放1萬元，大概有34萬人，由各地公所辦理。

第二種是「農漁民實際從事農漁生產工作」，報稅所得50萬以下，同時並未領取3萬元紓困者，排富後發放1萬元，大概有120萬人，由各地農會辦理。

蘇貞昌更表示，由於我國防疫超前部署，今年第一季GDP成長率是全世界最好的。

主計長朱澤民指出，針對第一季GDP概估，成長率為1.54％，高於韓國的1.3％，新加坡、香港、中國、美國，都是負數。相對其他國家，防疫措施做得好，經濟衝擊受的影響小，各項經濟都順利運作，正在努力克服困難中，經濟一定會度過這個難關。

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