美經濟數據不佳，而原油4月產量不減反增、市場對供過於求憂心再起，美股上周連2跌，小道瓊期貨目前續挫，惟跌點有收斂跡象、目前暫報310點，台指期4日以逾400點開跌後爬升，目前下跌297點，暫報10,652點；那斯達克期下跌487點，暫報8,621點。

在籌碼面上，外資上周四（4月30日）在集中市場大幅買超185.9億元，惟對期貨減碼，未平倉單日減少1,850口、至36,589口。投信與自營商在現貨方面同步站在買方，分別買超26.8億元、25.9億元。 資深分析師許博傑指出，外資短線期現貨相互避險，油價弱勢，油國基金恐提款為賣壓，短線觀察台幣是否出現急貶現象；技術面上短線增量反彈至年線，初步反彈滿足，面對美股連2跌，台股4日開盤守住10,656以上為強，內資未退場，櫃買強弱為內資指標。

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(中時電子報)