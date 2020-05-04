磐石艦增4例確診影響「解封」？ 侯友宜：採滾動式調整 10:452020/05/04 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，新北市「解封」是採漸進式的模式，會依照疫情狀況逐步調整措施。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央昨晚公布磐石艦新增4例確診，有民眾擔心是否會影響新北市「解封」計畫，侯友宜4日上午受訪時回應，心北市是以漸進式的方式開放各運動中心、休閒場館，以2階段4梯次的方式執行，是有組織、步驟的開放，市府也會針對疫情的變化隨時做滾動式修正，請民眾切勿擔憂。 侯友宜表示，磐石艦昨日傳出4例確診，但因為這4名官兵都已集中隔離超過2周，對疫情影響衝擊不大，但不管狀況如何，新北市都會用最嚴謹的態度面對此波疫情，避免出現防疫破口，希望讓所有市民都能在最安全的環境下活動。 (中時 ) #疫情 #侯友宜 #盤石艦隊 #新北市 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北防疫拍照樂玩公園 智慧腕錶、Go Pro、行李箱任你抽 15:322020/04/30 生活 白宮發行新冠肺炎紀念幣？誤會一場 16:512020/04/30 國際 新北致力國際防疫交流 隔離衣、面罩、布口罩遠送姐妹市度難關 19:122020/04/30 生活 新北採購防疫物資 送往德美 04:102020/05/01 地方新聞 新冠肺炎》俄羅斯總理證實確診 其職務由第一副總理暫代 02:432020/05/01 國際 新北公有場館開放有望？ 侯友宜下周視察防疫措施 18:322020/05/01 政治 侯友宜會選2024？網友肯定他的「核心價值」 10:482020/05/03 政治 國際人道救援輪值月 新北快搜部隊整裝集結 12:292020/05/03 社會 彰化基督教醫院提供特定民眾自費檢驗新冠肺炎 12:142020/05/03 生活 是否有限度開放 藍綠議員不同調 04:102020/05/04 生活新聞 政治熱門新聞 金正恩秋後算帳！李正皓曝駭人下場 北韓政壇恐大規模血洗 - 政治 罷韓倒數 網：煮熟的鴨子要飛了？ - 政治 中選會選邊站挺罷韓！王淺秋一句話怒轟：笑話 - 政治 金正恩是本尊！李正皓曝家族最大特徵 - 政治 驚！名嘴眼尖發現神隱後金正恩這兩點和以前不一樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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