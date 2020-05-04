中央昨晚公布磐石艦新增4例確診，有民眾擔心是否會影響新北市「解封」計畫，侯友宜4日上午受訪時回應，心北市是以漸進式的方式開放各運動中心、休閒場館，以2階段4梯次的方式執行，是有組織、步驟的開放，市府也會針對疫情的變化隨時做滾動式修正，請民眾切勿擔憂。

侯友宜表示，磐石艦昨日傳出4例確診，但因為這4名官兵都已集中隔離超過2周，對疫情影響衝擊不大，但不管狀況如何，新北市都會用最嚴謹的態度面對此波疫情，避免出現防疫破口，希望讓所有市民都能在最安全的環境下活動。

(中時 )