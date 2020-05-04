檢調偵辦潤寅詐貸472億元案，由於潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦將大批詐貸資金，分別匯往美國及大陸等地購產，其中王音之將部分款項，購買美國紐約、加州等地房產，登記在因本案遭通緝的兒子楊昌衡名下，檢調認為涉及跨境洗錢犯罪，已透過司法互助，請求美國司法部及國土安全部協助，擬採取扁案「陳致中模式」，向美國法院聲請沒收房產，進而拍賣將贓款匯回台灣。

至於楊文虎、王音之在大陸資產部分，因大多透過女兒楊宇晨經手，因此台北地院合議庭日前以將大陸資產匯台為條件，裁定楊女以500萬元交保。但據了解，由於大陸實施金融管制，加上兩岸司法互助機制停擺，因此要匯回台灣的困難度頗高。

據了解，檢調已向美方提起司法互助請求，將提供潤寅案起訴資料給美國司法部、國土安全部，請求美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以楊昌衡涉及潤寅案遭通緝，其名下位於紐約、加州等地房產，疑似詐貸不法所得購買，向美國法院提起民事沒收程序，並進而拍賣房產，將款項匯回台灣。

依據特偵組資料指出，美國司法部認為前總統陳水扁之子陳致中等人名下Avallo公司所有，位於美國維吉尼亞及紐約州2棟不動產，因疑似貪汙賄款不法所得購買為由，向美國紐約、維吉尼亞州法院提起民事沒收程序，事後美國司法部與扁家達成和解，美國政府2013年拍賣2處房產，得款150萬美元，2016年美方將150萬美元匯回台灣，繳入國庫。

(中時 )