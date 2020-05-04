曾在2008年北京奧運奪得銀牌、現年31歲的韓國柔道退役名將王金春，昨日因為性侵害案遭爆警方逮捕。
2007年王金春以19歲之齡在巴西里約世錦賽上擊敗了2004年雅典奧運金牌李元熙，奪得冠軍而聞名於世，緊接著又在2008年北京奧運資格賽再度擊敗李元熙，代表韓國參加北京奧運。
王金春在北京奧運開始前被評選為男子73公斤量級奪冠呼聲最高的選手，可惜8強賽被對手擊傷，即便最終獲勝，並且勇闖金牌戰，無奈還是輸給了亞塞拜然好手Elnur Mammadli，只能飲恨摘銀。
2012年王金春再戰倫敦奧運，沒想到這次王金春在8強賽不敵俄羅斯悍將伊薩耶夫，這次挫敗讓王金春決定高掛戰袍退役。
退役後的王金春在大邱經營了一家道館，以教練身分傳授技藝，然而根據韓國媒體報導，一名女子在3月16日向警方控訴遭到王金春性侵害，警方隨即將王金春逮捕歸案，據了解韓國柔道協會將在下周開會討論如何懲處王金春，如果王金春的性侵害案屬實，有可能遭到永久除名，而他開的道館也將面臨關門危機。
(中時 )
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