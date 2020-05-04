麥可喬丹NBA新人年以場均28.2分、投籃命中率51.5%震驚世人，職籃生涯的缺憾只剩沒做到選秀狀元。當年的狀元「夢幻」歐拉朱萬確實有本錢壓過喬丹，但是榜眼包威(Sam Bowie)就令人滿臉問號，這個人讓喬丹落居第3名。

1984年選秀被視為史上最強梯次之一，出現4位名人堂球星。美媒Bleacher Report重新排名，狀元應為喬丹，榜眼歐拉朱萬，探花巴克利，第4名史塔克頓(John Stockton)。原本的包威則落居第10名。

包威是一位戰力稱職的中鋒，生涯場均10.9分、7.5籃板、1.8阻攻，他生於長人當道的年代，在選秀會仗著216公分的身高力壓群雄。拓荒者陣中已有明星得分後衛Jim Paxson，所以選擇包威來搭配也還可以。

同期的巴克利打破了身高迷思，成為史上最矮籃板王(號稱198公分)，還繳出生涯22.1分、11.7籃板。反觀包威入選菜鳥最佳五人之後就受腿傷所苦，轉隊到籃網才打出高峰，但30歲後早衰，1995年在湖人退休。

第4順位的小牛(獨行俠)當時選了Sam Perkins而錯失史塔克頓。論起史上最強控衛，老史排進前5沒問題，他從進攻到防守都無懈可擊，生涯15806次助攻、3265次抄截無人能及，而且忠誠度高，19年從未轉隊(猶他爵士)。

(中時電子報)