新冠肺炎疫情影響除影響大陸學子正常開學，應屆畢業生最重要的畢業典禮也可能被取消。

例如，浙江省教育廳4月17日發布今年春季學期開學的通知，浙江高校將從4月26日起至5月10日陸續開學，特殊情況可適當延長學生返校時間。浙江大學緊接著在4月23日，公布《關於2020年春季畢業研究生辦理離校手續的通知》稱，根據學校工作安排和疫情防控要求，經學校研究，4月26日-30日為2020年春季畢業研究生辦理離校手續時間。

「浙大畢業生開學不到一周就畢業」成為了網路熱門搜尋詞。除浙江省外，也有越來越多的畢業生擔憂自己的畢業典禮可能會被取消。

另一方面，安徽有的高校則明確不舉辦畢業典禮。安徽阜陽新聞網消息：5月6日，阜陽師範大學畢業生和研究生開學返校，不過回校期間不能外出，也禁止集結拍攝學士照、畢業照。

南京的部分，南京傳媒學院上月27日發文稱，應屆畢業生的畢業典禮會在新冠疫情結束後仍將正常舉行。不過該文同時也坦言，無法預知會是哪一天。

「即使你無法到場，我們仍將在學位授予儀式上高聲念出你的名字，並由你指定的同學替你完成這個人生中寶貴的儀式。我們會通過網絡實時直播這場為你舉辦的遲到的畢業典禮，你可以在彈幕或者直播間裡敲出你最想說的話，一如你就在這個特殊的現場，一抬頭就可以看到鐘樓上明亮的燈光。」南京傳媒學院公告文章這樣寫道。

(中時 )