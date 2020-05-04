抖音下載量突破20億次 下載量最高的竟不是中國？ 11:022020/05/04 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據Sensor Tower公佈數據，抖音及其海外版TikTok的全球總下載量已經突破了20億次。距該應用創下15億次下載量僅5個月。 這個數字由全球APP STORE和Google Play統計，不包括第三方安卓市場，所以總下載量應該要比20億次更多。 在全球市場中，印度市場的下載量最大，達到6.11億次，中國以1.96億次的成績排名第二。 (工商 ) #全球 #數字 #下載量 #億次 #抖音 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏疫情！房市Q1守穩 全國每坪成交均價是這個數字 09:442020/04/30 財經 台灣電信業爭二雄？ 林之晨：期待正向、優質的競爭 追求台灣共好 09:502020/04/30 財經 《半導體》實踐企業公民 台積電提供全球防疫資源與協助 11:592020/04/30 財經 搶當老二 台哥大摃遠傳月租型用戶數差一點 14:572020/04/30 財經 抖音全球下載破2億次 安卓手機用戶比蘋果手機用戶愛用 17:342020/04/30 財經 數字說 19:572020/04/30 國際 美國3月個人支出月跌7.5％ 61年來最大跌幅 22:392020/04/30 財經 全球智慧機產量 Q2恐年減16.5％ 04:102020/05/01 財經要聞 中國新視野－大陸應儘快推出主權數字貨幣 04:102020/05/01 全球財經 玩抖音 開直播 台商串聯衝業績 04:102020/05/01 兩岸要聞 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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