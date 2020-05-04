據Sensor Tower公佈數據，抖音及其海外版TikTok的全球總下載量已經突破了20億次。距該應用創下15億次下載量僅5個月。

這個數字由全球APP STORE和Google Play統計，不包括第三方安卓市場，所以總下載量應該要比20億次更多。

在全球市場中，印度市場的下載量最大，達到6.11億次，中國以1.96億次的成績排名第二。

(工商 )