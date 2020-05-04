刺死鐵路警察李承翰一審無罪的鄭嫌，嘉義地院二度裁定以50萬元交保，但新增限制住居、就醫7條件，嘉義地檢署再提抗告成功，台南高分院二度發回更裁，嘉義地院今(4日)重裁定限制鄭嫌24小時內辦理交保，交保金提高至100萬元。但法院重裁理由中，卻意外揭露鄭嫌已經與妻子離婚，唯恐鄭嫌必須隨時具保陷於不安定狀態，才限制其24小時內要繳納100萬保證金，否則就繼續羈押。

台南高分院二度發回更裁的理由是，本案50萬元交保金額過低，且一審未定出被告辦保期限，逾期未交保，應繼續羈押，發回嘉院重裁。

嘉義地院在裁定書記載，考量鄭嫌已經離婚、女兒尚在就學，且經濟狀況不佳，為避免被告得隨時具保，而陷於不安定之狀態，故限定被告於裁定生效後24小時內及時繳納保證金新臺幣100萬元後才能具保，但若於限定期間內不能具保即失去效力，應繼續羈押。

嘉義地院發言人洪嘉蘭表示，法官重新裁定的理由是考量鄭嫌火車車廂裡持刀攻擊執法警察致死，犯行重大，因而重裁定鄭嫌於本裁定生效後24小時內，繳納保證金新臺幣100萬元後具保。

(中時電子報)