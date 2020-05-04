《國際經濟》緩解新冠肺炎疫情衝擊 川普：必須提供更多援助 10:512020/05/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，必須對受到新冠肺炎疫情所苦的美國人民提供更多援助，此番發言似乎暗示川普希望國會通過其他的紓困法案。 川普在參議院重返華府的前一天做此表態。為了緩解新冠肺炎危機對經濟造成的嚴重衝擊，此前美國國會已經通過一連串紓困振興法案，總規模超過3兆美元。 川普在接受福斯新聞訪問時表示：「這不是你們的錯，還會有更多的協助，必須要有」。 此前民主黨已經表態，希望針對州與地方政府再提出一項龐大的紓困方案，規模可能超過2兆美元，但部分共和黨人批評新計畫不合常理、過於昂貴。 (時報資訊) #川普 #緩解 #表態 #法案 #援助 也許您會感興趣 推薦閱讀 說好要挺港！民主派剛遭大拘捕 美議員敦促執行《香港法案》 12:062020/04/30 國際 川普解封社交距離 美企大咖警告恐致嚴重後果 13:082020/04/30 財經 疫情不止 川普控陸全力阻連任 04:102020/05/01 國際大事 這事讓川普火大...疫情全甩鍋北京 陸美貿易戰將重燃？ 00:052020/05/02 財經 對陸報復 川普可能再加徵關稅 04:102020/05/02 國際大事 這樣的川普，真會連任？ 04:102020/05/02 時論廣場 金正恩復出之後 04:102020/05/03 時論廣場 偕同WHO調查新冠病毒源 04:102020/05/04 論壇廣場 刺激選票 川普恫嚇意味濃 04:102020/05/04 國際大事 川普推文 樂見金正恩別來無恙 04:102020/05/04 國際大事 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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