美國總統川普表示，必須對受到新冠肺炎疫情所苦的美國人民提供更多援助，此番發言似乎暗示川普希望國會通過其他的紓困法案。

川普在參議院重返華府的前一天做此表態。為了緩解新冠肺炎危機對經濟造成的嚴重衝擊，此前美國國會已經通過一連串紓困振興法案，總規模超過3兆美元。

川普在接受福斯新聞訪問時表示：「這不是你們的錯，還會有更多的協助，必須要有」。

此前民主黨已經表態，希望針對州與地方政府再提出一項龐大的紓困方案，規模可能超過2兆美元，但部分共和黨人批評新計畫不合常理、過於昂貴。

(時報資訊)