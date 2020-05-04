北市錢櫃KTV林森店上月26日大火釀6死慘劇，事後發現業者關閉火災警報設備、消防安檢不確實等公安疏漏，市長柯文哲今天上午赴北市議會報告，議員侯漢廷、游淑慧紛紛呼籲柯拿出當年要打五大弊案的決心，要錢櫃董事長練台生出面道歉，柯說，企業有社會責任，會要求。

柯文哲報告時列舉多項改進作為，包括修改自治條例、全面E化消防安檢的書面資料等，議員侯漢廷認為，錢櫃防火管理人4月26日大火當天都休假，建議除硬體檢查，要加強所有防火管理人訓練。

侯漢廷也說，許多市民認為柯變了，五大案過去被柯批成五大弊案，為什麼此次不批評點名練台生道歉、面對、賠償？「市長能不能硬起來？」，議員游淑慧也說，火警案應由練台生出來面對，而不是讓柯出來面對，「你以前個性不是這樣」。

柯文哲允諾，會要求練台生，盡到企業的社會責任。

議員應曉薇批評，錢櫃大火當天員工只有櫃台1人、防疫檢測1人、6樓2人、5個工讀生服務員共9人，明顯有問題，北市府何時告發錢櫃？當然市府也有責任，所以現在告也不是，不告也不是，但如果不告，等於北市府在包庇業者。

(中時 )