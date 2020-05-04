酷碰券新規劃滿天飛，但行政院長蘇貞昌上午提出「好領到、好使用，又能刺激經濟好」的3好條件，強調酷碰券沒有推出的日期，疫情何時紓緩就是推出的時候。

行政院上午舉行「擴大紓困、前進振興」記者會。針對媒體詢問酷碰券的規劃及推出時機，蘇揆表示，現在是在紓困期，酷碰券則是第3階段振興時才會推出，各部會一定會想出最好的方法，整合大家的意見後付諸實施。所以沒有定版及改版，也就是一切在醞釀中，最後會有最好的版本，讓大家「好領到好使用又能刺激經濟好」，不過時候還沒到，現在還在運作中。

蘇揆說，疫情何時紓緩就是推出的時候，沒有哪個月曆上的日期，而是條件上的成就，但振興不是用發現金或不分貧富人人有獎的方式，過去消費券不是很成功的案例。

蘇振也表示，政府的最高目標，是希望台灣是亂世中的福地，在疫情作法上，台灣有被國際肯定及羨慕之處，未來紓困也希望很到位，所以接下來只要條件好，台灣振興不會比別人慢，主要是看國人是不是很配合 ，只要國人多忍耐一點，「忍耐短短、安全長長」，不能想一步登天，反而呷緊弄破碗，振興就是要顧好碗，大家照規矩來較好。

政務委員龔明鑫在回應時表示，酷碰券還在研擬中，將秉持蘇揆指示好領好用真的能促進消費經濟的原則辦理，政府也會在最快時跟經濟部討論。

(中時 )