大陸浙江一名60歲李姓男子，日前透過微信認識了一名小20歲的王姓女網友，但沒想到短短8天就拿出150多萬元人民幣（約新台幣636.9萬元）積蓄給對方花用，等到回神才驚覺受騙。

據《錢江晚報》報導，李男上月認識王女後，常趁妻子不在時與對方視訊，不久就對王女動心，2人4月14日相約見面後，確認雙方是情侶關係，結果王女透露自己正在做一筆布料生意，因為不夠資金周轉，便向李男借錢，還拿出一張隨時可領取的400萬元人民幣（以下皆為人民幣）支票，保證隨時可以還錢。

李男一聽，8天後就匯了約150萬元給王女，還向朋友金借了70萬元，但友人4月23日急著用錢，要求李男還錢，李男便要王女先還20萬元，王女聽後很乾脆的回說：「大哥，我下午和你一起拿400萬支票到銀行兌現」，但李翁等了許久，始終沒有王女出現，也都連絡不到人，李翁這才驚覺自己被騙，急忙到派出所報案。

警方獲報展開調查，但王女已不見蹤影，1天後，警方找到王女，將她逮捕歸案。王女到案後表示，自己確實是在做布料生意，但去年虧很多錢，加上疫情緣故，生意一直無法開張，後來認識李男，發現對方經濟寬裕，又對她癡迷，才會產生邪念，騙光對方積蓄，且錢已經花光，警方調查依詐欺罪將王女送辦。

(中時電子報)